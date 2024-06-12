وعبّرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن "الحزن العميق" لضحايا حريق مبنى المنقف في الكويت، وقدمت التعازي لأسر الضحايا والشعب الكويتي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، إلى 49 وفاة. وأوضحت أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، ونقلت 15 مصاباً إلى أحد المستشفيات، توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى".

كما أوضح البيان أن أغلبية الوفيات نتجت عن الاختناق، ولا يزال التحقيق جارياً في أسباب الحادث. وحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن المبنيين المتضررين كانا مخصّصين لإقامة عمال أجانب، من دون تحديد جنسيات.