سياسة
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"الحوثي" يؤكد تعرض مدينة الحديدة لغارة أمريكية-بريطانية
أكدت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، تعرّض مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن لغارة أمريكية-بريطانية، وسط أنباء عن وجود أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للجماعة بالمنطقة المستهدفة.
"الحوثي" يؤكد تعرض مدينة الحديدة لغارة أمريكية-بريطانية
تعرّض مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن لغارة أمريكية-بريطانية. / صورة أرشيفية: AA 
12 يونيو 2024

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة"، ووفق إعلام يمني فإنه يوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للجماعة.

وتعد محافظة الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي مطاراً دولياً وثلاثة موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطوله أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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