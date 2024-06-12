وقالت الوزارة في منشورين عبر منصة "إكس"، إن "الدفاع المدني يباشر إخماد حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق في سوق المنامة". وأكدت توجّه "16 آلية و63 ضابطاً وفرداً لمواجهة الحريق، فيما تباشر الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في الموقع"، دون تحديد أسباب الحريق.

بدورها، قالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن "النيران التهمت أكثر من 25 محلاً بسوق المنامة القديم"، مشيرةً إلى "تسجيل عدد من الإصابات"، دون تقديم إحصاءات أولية. ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوثق عمليات مكافحة الحريق من قبل الجهات المختصة.

وفي وقت سابق الأربعاء، شهد مبنيان سكنيان جنوبي الكويت حريقاً ضخماً، أسفر عن وفاة 49 شخصاً، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية.