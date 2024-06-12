سياسة
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الحوثيون يعلنون إيقاع "إصابة بالغة" بسفينة كانت متوجِّهة إلى إسرائيل
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء أمس الأربعاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت متوجهةً إلى إسرائيل، ما ألحق "إصابة بالغة" فيها و"جعلها معرّضة للغرق"، وفقاً لبيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.
الحوثيون يعلنون إيقاع "إصابة بالغة" بسفينة كانت متوجِّهة إلى إسرائيل
الحوثيون يعلنون إيقاع "إصابة بالغة" بسفينة كانت متوجِّهة إلى إسرائيل - أرشيفيةء / صورة: AA
12 يونيو 2024

وقال سريع إن جماعته "نفّذت عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها السفينة توتور ( TUTOR) في البحر الأحمر بواسطة زورق مسير وعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ما أدّى إلى إصابتها إصابة بالغة وجعلها معرضة للغرق".

وأوضح أنه جرى استهداف هذه السفينة "لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار (جماعته) حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة (إسرائيل)"، وأضاف: "نحذّر جميع الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى مواني فلسطين المحتلة، وإلّا فإنها ستتعرض للاستهداف في منطقة عملياتنا".

يأتي ذلك بينما قالت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن سفينة الشحن "توتور" المملوكة لجهة يونانية تعرّضت لهجوم من قبل زورق صغير على بعد نحو 67.7 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الحديدة باليمن. وذكرت في بيان، أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار بغرفة محرك السفينة، دون توضيح مصير السفينة أو طاقمها.

وفي سياق متصل ذكر سريع، في بيانه المتلفز، أن قواته "نفّذت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد هدفين حيويين في مدينتي أسدود وحيفا (الإسرائيليتين)"، مضيفاً أنه "جرى تنفيذ العمليتين بواسطة صواريخ مُجنّحة وطائرات مُسيّرة وحققت أهدافهما بنجاح"، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.

وأكّد أن "القوات المسلحة مستمرة في عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، فيما لم يأتِ تعليق من الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة 21:00 ت.غ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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