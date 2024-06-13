سياسة
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حماس تدعو واشنطن إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بغزة
طالبت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، الولايات المتّحدة بـ"الضغط" على إسرائيل من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
حماس تدعو واشنطن إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بغزة
حماس تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار بغزة / صورة: AA
13 يونيو 2024

وقالت الحركة في بيان إنّه "بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير (لوقف إطلاق النار)، فإنّنا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدّث بهذه الموافقة"، مضيفةً: "ندعو بلينكن وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط" على إسرائيل.

وشدّدت حماس في بيانها على أنها لطالما "أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ، يقوم على مطالب شعبنا العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى".

وأضافت أنها "تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو/أيار الماضي، وكرّسه مجلس الأمن الدولي بقرار صدر يوم الاثنين.

وفي بيانها أكّدت حماس أنها "رحّبت بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكّد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التامّ منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيّر ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وينصّ المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين احتُجِزوا في 7 أكتوبر، ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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