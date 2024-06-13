سياسة
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مجلس الأمن يصوِّت على المطالبة بوقف حصار مدينة‭ ‬الفاشر السودانية
رجح دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن يصوِّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع مدينة الفاشر شمالي دارفور بالسودان.
مجلس الأمن يصوِّت على المطالبة بوقف حصار مدينة‭ ‬الفاشر السودانية
مجلس الأمن يصوِّت اليوم الخميس على المطالبة بوقف حصار مدينة‭ ‬الفاشر السودانية / صورة: Reuters
13 يونيو 2024

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم، وفقاً لرويترز. وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تصويتاً على المشروع بعد ظهر الخميس.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

واندلعت الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدّى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذّر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر مُعرّضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن "جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمناً بفعل ذلك".

كما يحثّ الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وأن نحو ثمانية ملايين فرّوا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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