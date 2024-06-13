سياسة
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روسيا ترسل سفناً وغواصة نووية قرب سواحل فلوريدا.. وواشنطن تتأهب
وصلت 4 سفن بحرية روسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، أمس الأربعاء، إلى كوبا حيث سترسو لمدة خمسة أيام، فيما سمحت واشنطن بنشر سفن حربية أمريكية لمراقبتها بسبب اقترابها من مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من ساحل جنوب فلوريدا.
روسيا ترسل سفناً وغواصة نووية قرب سواحل فلوريدا.. وواشنطن تتأهب
وصول أربع سفن روسية بينها غواصة نووية إلى كوبا / صورة: AA
13 يونيو 2024

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ناقلة النفط "باشين" وزورق القَطر "نيكولاي تشيكر"الحامل ألوان العلم الروسي، أول من دخل ميناء هافانا، وتبعتهما بعد ذلك بوقت قصير الفرقاطة "ألأدميرال غورشكوف"، فيما شوهدت الغواصة النووية "كازان" في الأفق، من خليج العاصمة الكوبية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية في بيان الأسبوع الماضي: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديداً للمنطقة"، موضحةً أن الزيارة "تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزمها كوبا" وتستجيب "لعلاقات الصداقة التاريخية" بين هافانا وموسكو.

وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إنّ وصول هذه السفن إلى هافانا "ليس مفاجئاً، لأنّه سبق للروس أن نفّذوا مثل هذه التوقفات في الجزيرة الكاريبية".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنّ هذه السفن "لا "تشكّل تهديداً للولايات المتّحدة"، مع أنّه لفت في الوقت نفسه إلى أنّ هذا الأسطول "يضمّ غواصة تعمل بالطاقة النووية وهو أمر لم تكن تمتلكه الأساطيل التي جاءت (إلى كوبا) من قبل".

من جانبها، ذكرت قيادة القوات الأمريكية الشمالية في بيان نشرته صحيفة "ميامي هيرالد"، أنها نشرت 3 مدمرات وطائرة استطلاع في المنطقة لمراقبة الأسطول الروسي بسبب اقترابه من مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من ساحل جنوب فلوريدا.

وفي مايو/أيار الماضي، زار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، العاصمة الروسية، حيث حضر مع الرئيس فلاديمير بوتين العرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة انتصار السوفييت على النازيين في عام 1945. وأتت الزيارة في خضمّ التوترات بين موسكو والدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من روسيا وبيلاروسيا بدأت المرحلة الثانية من تدريبات نووية تكتيكية في روسيا، بهدف التأكد من جاهزية الأفراد والمعدات العسكرية في البلدين لحماية سيادة وسلامة أراضي كل منهما.

وذكرت الوزارة أنه "بموجب قرار الرئيس الروسي بدأت المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية"، التي ستُناقَش خلالها قضايا التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

والعام الماضي انسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية، ومن اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف إلى منع انتشار الأسلحة، ولجأ إلى التهديد بالأسلحة النووية خلال الحرب في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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