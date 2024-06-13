وأشارت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، إلى أنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي إلى مستوى قياسي، إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم. وأضافت أنّ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بات الآن يعادل عدد سكّان اليابان.

وقالت المفوضية في تقرير إنه في نهاية العام الماضي بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم نحو 117.3 مليون شخص. وأضافت أنه بعد مرور أقل من أربعة أشهر من ذلك التاريخ، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون شخص، كما ارتفع العدد من 110 ملايين لاجئ ونازح قبل عام، وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة تضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريباً.

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، للصحايين، إن الحرب "لا تزال محرّكاً كبيراً جداً للنزوح الجماعي". وأضاف أنه صُدم من العدد الكبير للاجئين والنازحين عندما تولّى منصبه قبل ثماني سنوات، ومنذ ذلك الحين "تضاعف العدد"، واصفاً هذا الواقع بأنّه "إدانة فظيعة لحالة العالم".