سياسة
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10 جرحى على الأقل في حريق بمصفاة نفط بأربيل شمالي العراق
أُصيب ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص معظمهم عناصر إطفاء خلال محاولة السيطرة على حريق مستمر منذ ساعات في مصفاة للنفط في أربيل بإقليم شمالي العراق، حسبما أعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس.
10 جرحى على الأقل في حريق بمصفاة نفط بأربيل شمالي العراق
حريق نشب في مصفاة نفط على طريق أربيل-كوير شمالي العراق / صورة: AA
13 يونيو 2024

واندلعت النيران، مساء الأربعاء، في مصفاة نفط تابعة لجهة خاصة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الذي صوّر سحباً من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد فوق طريق "أربيل–كوير" جنوب غربي مدينة أربيل.

وقال الدفاع المدني في أربيل في بيان "أصيب أكثر من 10 أشخاص في الحريق معظمهم من رجال الدفاع المدني في أربيل مع احتراق ثلاث سيارات إطفاء وأربعة صهاريج" لتخزين القير والنفط.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بوجود عشرات المصافي ومخازن الوقود الأخرى في المنطقة، التي ستكون عرضة للخطر في حال لم يُسيطر على الحريق. بينما جرت الإشارة إلى أن "من المحتمل أن الحريق وقع عند تفريغ حمولة واحد من الصهاريج المحملة بالوقود".

وقد شكلت فرق الدفاع المدني حلقة حول موقع الحريق، وتعمل على إطفائه، كما حاولت الاقتراب أكثر فأكثر من الموقع لزيادة فاعلية خراطيم المياه المستخدمة في إطفاء الحريق.

وفي الأيام الأخيرة، زاد عدد الحرائق في مختلف أنحاء العراق مع ارتفاع درجات الحرارة. وغالباً ما لا يجرِ التزام تعليمات السلامة في العراق، ولا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، اندلع حريق في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمالي العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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