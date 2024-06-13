وأضاف القيادي في تصريح لوكالة "رويترز" أن حماس طالبت باختيار قائمة تضم 100 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن حماس تحفظت على موضوع استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، بعد أن طالبت إسرائيل بتحديدهم، إضافة إلى تقييد المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية من الأسرى بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاماً.

ويأتي تصريح حماس في وقت تطالب فيه الأخيرة الولايات المتحدة بـ"الضغط" على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد ذكر أمس الأربعاء أن "حماس اقترحت عدة تغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن التعديلات التي وضعتها حركة حماس على مقترح الاتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة "طفيفة ومتوقعة"، إلّا أنه أوضح أن بعض التغييرات "تختلف جوهرياً" عما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، من دون ذكر تلك التغييرات.

ويتضمن المقترح الأخير ثلاث مراحل، وينص على وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.