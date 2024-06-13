وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وشرعت بعملية تفتيش لمنازل فلسطينية ومحال تجارية وجرفت شوارع وممتلكات، كما اعتقلت مواطناً على الأقل، ما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين الذين رشقوا جيش الاحتلال بالحجارة، بينما استخدم الأخير الرصاص الحي.

وذكرت مصادر طبية أن مواطناً على الأقل أصيب خلال تلك المواجهات ونقل للعلاج إلى المستشفى. بينما شرعت جرافات عسكرية بتجريف شوارع في محيط مخيم جنين، وسط تعزيزات عسكرية وصلت للموقع وشرعت بحصار المخيم.

ونفذ جيش الاحتلال فجر الخميس سلسلة اقتحامات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها فلسطينيين، بينهم مسن من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل بعد أن اعتدى عليه بالضرب.

وفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل فلسطينيين بعدما اقتحمت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة بدعوى اعتقال مطلوبين، إذ دمّرت منازل وبنى تحتية واعتدت على مدنيين.

في السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت 9170 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تواصل التصعيد من حملات الاعتقال الممنهجة والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 543، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أمريكي مطلق، متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.​​​​​​​