وقالت الخطوط الحديدية السعودية "سار" إن "الانطلاق الفعلي جاء بعد 90 يوماً من التشغيل التجريبي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة". وكانت "سار" ذكرت أن أكثر من 7500 موظف مدرب يعملون على إدارة حركة حجاج بيت الله الحرام في أثناء تنقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة.

كما جرى خلال فترة التشغيل التجريبية التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، التي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما طورت "سار" الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات كافة، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" تبلغ سرعة القطار 80 كيلومتراً في الساعة ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد ثلاثة آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20٪ من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

وأمس الأربعاء، دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في المشاعر المقدسة. وتضمنت التجربة، التي جرى تطبيقها لأول مرة إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وتُعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني.

ومنذ أيام بدأت مناسك الحج، وسط استعدادات كبرى في المملكة، بعد أن استقبلت ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.