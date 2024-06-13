وأضافت وزارة الدفاع الروسية، "في إطار المرحلة الثانية من التدريبات للقوات النووية غير الاستراتيجية، نفذ أفراد من وحدة لينينغراد العسكرية للصواريخ مهمات تدريب قتالي على التقدم بشكل مستتر صوب منطقة محددة والإطلاق الإلكتروني للصواريخ على أهداف معينة للعدو".

وتابعت الوزارة قائلة "الأفراد المشاركون في تدريب طواقم القوات البحرية نفذوا جولات في منطقة دوريات محددة"، إذ أظهرت لقطات نشرتها الوزارة بحارة يركزون على هدف وهمي قبل بدء عد تنازلي للإطلاق.

بالمقابل، سلط الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، الضوء على جهود الحلف الرامية إلى تطوير قدراته بما يتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية، مشيراً إلى تعليقات روسية صدرت في وقت سابق وتدريبات موسكو النووية.

وفي حديث للصحفيين في بروكسل، وصف ستولتنبرغ الأسلحة النووية بأنها "الضمان النهائي للأمن" ووسيلة للحفاظ على السلام، مشيراً إلى ما سماه نشاط روسيا المتزايد في المجال النووي وقال: "ما شهدناه خلال السنوات والأشهر الماضية هو خطاب نووي خطير من الجانب الروسي.. ونرى أيضاً المزيد من التدريبات والمناورات النووية من جانب موسكو".

وأعلنت روسيا، في وقت سابق الأربعاء، أن جنوداً وبحارة من المنطقة العسكرية الشمالية في لينينغراد، المحاذية للدول الأعضاء في حلف الناتو، النرويج وفنلندا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، شاركوا في تدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية.

وجاءت التدريبات بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تصريحات من مسؤولين غربيين تشير إلى أنهم سيسمحون لأوكرانيا بشن هجمات في عمق الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية.

والثلاثاء الماضي، ذكرت روسيا أن قواتها بدأت المرحلة الثانية من التدريب على نشر أسلحة نووية تكتيكية بالتعاون مع قوات روسيا البيضاء رداً على ما وصفتها موسكو بتهديدات من قوى غربية.

والجمعة الماضية، قال بوتين إن بلاده ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية "لتأمين النصر" في أوكرانيا، لكنه "لا يستبعد" إجراء تغييرات في العقيدة النووية الروسية، التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة.

والعام الماضي انسحب بوتين، من معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية، ومن اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف إلى منع انتشار الأسلحة، ولجأ إلى التهديد بالأسلحة النووية خلال الحرب في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.