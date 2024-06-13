وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في بيانٍ اليوم الخميس، إنه "منذ بداية يونيو/حزيران، استشهد أكثر من 800 شخص وأصيب أكثر من 2400 آخرين في قصف مكثف وهجمات برية شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بفلسطين، حسبما أوردت السلطات الصحية".

وأفادت المنظمة الدولية بأن تلك "الهجمات المروعة أدت إلى مستويات غير مقبولة من الألم والمعاناة، تدل على التجاهل الصارخ لحياة الفلسطينيين".

ودعت إسرائيل إلى "وقف المجازر بشكل فوري"، كما دعت أيضاً "حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بذل كل ما في وسعهم والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة".

وقالت المنظمة إن "274 شخصاً استشهدوا يوم الثامن من يونيو/حزيران وحده، وأُحيل في ذلك اليوم أكثر من 60 مصاباً بجروح خطيرة إلى مستشفى ناصر (بمدينة خان يونس جنوب القطاع) الذي تدعمه أطباء بلا حدود وكان بينهم أطفال فاقدون للوعي".

وأكدت المنظمة دعمها الفرق الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط)، التي استقبلت، في اليوم ذاته، 420 جريحاً و190 شهيداً، بينهم أطفال.

مجازر في جميع أنحاء القطاع

بالرغم من تصاعد التحذيرات الدولية من حمام دماء في غزة، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين وسفك دمائهم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيداً و105 إصابات خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و232 شهيداً و85 ألفاً و37 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر محلية أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف شنته طائرة مسيّرة على شارع كشكو في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخين منزلاً في منطقة شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفل، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين.

واستشهد فلسطينيان أيضاً وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال قرب بئر كندا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت تحدثت مصادر محلية اليوم عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرَين، في قصف للاحتلال قرب ميناء غزة غرب المدينة. وقصفت طائرة مسيّرة للاحتلال شارع الرشيد قرب ميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعيات الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما قصف الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي المنطقة الغربية من مدينة رفح، سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية، وزوارق الاحتلال النار على المنطقة ذاتها، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة، وفق ما أفادت به وفا.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، انتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 شهداء، وعدداً من الجرحى أغلبيتهم من الأطفال جراء استهداف منزل لعائلة اللوح. كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل شمال غرب مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

أما في حيَّي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة فأطلقت طائرات مسيّرة حربية من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين، وقصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامناً مع إطلاق النار. كما واصلت آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة تزامناً مع قصف صاروخي ومدفعي في المنطقة.