سياسة
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تركيا: وقعنا عقود شراء طائرات F-16 مع واشنطن ونواصل المفاوضات حول التفاصيل
قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بشأن آخر التطورات المتعلقة بشراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية، إن أنقرة وقعت عقود شراء الطائرات مع واشنطن، بينما يستمر العمل على تفاصيل الصفقة من خلال المفاوضات بين الوفود المتبادلة.
تركيا: وقعنا عقود شراء طائرات F-16 مع واشنطن ونواصل المفاوضات حول التفاصيل
تركيا تعلن  استمرار العمل على تفاصيل الصفقة من خلال المفاوضات / Others
13 يونيو 2024

وذكرت مصادر وزارة الدفاع أن تفاصيل الصفقة وما سيُتخذ من قرارات عقب إجراء المفاوضات المتعلقة بها سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 لتركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهمّ مرحلة في صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا، إذ لم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا، بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي، راند باول.

ولم تتخذ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة التي تضمنت طلب تركيا من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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