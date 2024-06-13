وذكرت مصادر وزارة الدفاع أن تفاصيل الصفقة وما سيُتخذ من قرارات عقب إجراء المفاوضات المتعلقة بها سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 لتركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهمّ مرحلة في صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا، إذ لم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا، بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي، راند باول.

ولم تتخذ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة التي تضمنت طلب تركيا من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.