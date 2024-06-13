وقال الرئيس التركي خلال كلمته بمنتدى الأعمال التركي-الإسباني بمدريد: "نثمن الموقف الذي اتخذته إسبانيا ضد الجرائم الإسرائيلية"، مشدداً على أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 250 يوماً "تدمي قلب كل ذي ضمير في العالم".

وأضاف أردوغان بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن "هناك غطرسة إسرائيلية ترد على دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمزيد من سفك الدماء"، مشيراً إلى أن مواصلة إسرائيل جرائمها وسط تلك الدعوات يساهم في نشر معاداة السامية عالمياً.

وانتقد الرئيس التركي استهداف جيش الاحتلال المدنيين الأبرياء في غزة وخاصة الأطفال، ولفت إلى أنه "حتى الجوامع والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين قُصفت وقتل الإعلاميون والعاملون في المجال الإغاثي والإنساني".

وأكد أردوغان أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز احتل مكانة استثنائية في قلوب شعوب إسبانيا وفلسطين وتركيا من خلال تبنيه سياسات مبدئية وحكيمة.

علاقات متجذّرة مع إسبانيا

وفي كلمته، أكد أردوغان أمام منتدى الأعمال التركي-الإسباني أن "إسبانيا دولة شريكة وصديقة لتركيا وحليفتنا في حلف الناتو"، مضيفاً: "علاقتنا مع إسبانيا متجذّرة ويجب تطويرها في كل القطاعات".

وأضاف الرئيس التركي أن "علاقاتنا مع إسبانيا تشجعنا على اتخاد خطوات مشجعة أكبر في المستقبل"، بينما أكد رغبته في فتح شراكات جديدة بين أنقرة ومدريد، وخاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين البلدين، برفقة عدد من الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية، عاكف تشاغطاي قليج.

يذكر أن القمة الحكومية بين تركيا وإسبانيا انطلقت لأول مرة عام 2009 باجتماع في مدينة إسطنبول، وهي تعتبر انعكاساً للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.