سياسة
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"بشكل كامل".. تركيا تؤكد ضرورة إلغاء ما يُسمى انتخابات PKK الإرهابي بسوريا
شددت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، على رفض أنقرة القاطع لمساعي تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي إجراء ما يُسمّى "انتخابات محلية" في سوريا، مؤكدةً ضرورة إلغائها.
"بشكل كامل".. تركيا تؤكد ضرورة إلغاء ما يُسمى انتخابات PKK الإرهابي بسوريا
الدفاع التركية: أنقرة تدعو إلى إلغاء ما يسمى الانتخابات المحلية شمالي سوريا بشكل كامل / صورة: AA (AA)  
13 يونيو 2024

وذكرت مصادر وزارة الدفاع التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع يشار غولر، حذرا مما يسمى "الانتخابات المحلية" التي يتجه التنظيم الإرهابي إلى إجرائها، وأنه "يجب إلغاء هذه الانتخابات المزعومة بشكل كامل، لا تأجيلها".

وأكدت المصادر أن ما يسمى بالانتخابات التي يريد التنظيم الإرهابي إجراءها تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ووحدة الأراضي السورية، مجددة تحذير أنقرة بضرورة إلغائها نهائياً لا تأجيلها.

وقبل أيام، قال الوزير يشار غولر، إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، مؤكداً: "نرفض بشكل قاطع هذه الإجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

يُذكر أن تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي أعلن مضطراً الخميس الماضي تأجيل ما يسمى "الانتخابات المحلية" بمناطق سيطرته شمال شرق سوريا من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 18 أغسطس/آب.

ويهدف التنظيم من إقامة انتخابات في المناطق التي يحتلها إلى كسب الشرعية في المناطق التي يحتلها شمال شرق سوريا، فيما لاقت مساعي التنظيم الإرهابي لإجراء الانتخابات انتقادات ومعارضة كبيرة داخل سوريا وخارجها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 مايو/أيار المنصرم، أنه لا بيئة انتخابية نزيهة وحرة وشفافة فيما يتعلق بما يسمى "الانتخابات المحلية" للتنظيم الإرهابي "كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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