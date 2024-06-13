سياسة
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القمة الحكومية الثامنة.. سانشيز يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في مدريد
استقبل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمراسم رسمية في العاصمة مدريد، على هامش القمة الحكومية التركية-الإسبانية الثامنة.
القمة الحكومية الثامنة.. سانشيز يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في مدريد
رئيس وزراء إسبانيا يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في مدريد / صورة: AA
13 يونيو 2024

وبدأت المراسم في قصر "مونكلوا" بمدريد بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين، بعد وقوف الرئيس أردوغان وسانشيز في المكان المخصص لهما، ثم ألقى الرئيس التركي التحية على فرقة المراسم، قبل أن يتصافح المسؤولان ويقفا أمام الصحفيين، ويقدم كل منهما وفده للآخر، ليعقد أردوغان وسانشيز اجتماعاً ثنائياً بعد ذلك.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي ووزير التجارة عمر بولات.

يذكر أن القمة الحكومية بين تركيا وإسبانيا انطلقت لأول مرة عام 2009 باجتماع في مدينة إسطنبول، وهي تعتبر انعكاساً للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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