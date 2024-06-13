سياسة
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سانشيز: تركيا شريك اقتصادي رئيسي لإسبانيا وتربطنا معها علاقات رائعة
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن تركيا تعد "شريكاً اقتصادياً رئيسياً لإسبانيا ولاعباً مهماً في المنطقة". جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي-الإسباني المنعقد على هامش القمة الحكومية الثامنة بين البلدين بالعاصمة مدريد اليوم الخميس.
سانشيز: تركيا شريك اقتصادي رئيسي لإسبانيا وتربطنا معها علاقات رائعة
رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز (في الوسط) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال منتدى العمل التركي-الإسباني في العاصمة مدريد. / صورة: AA
13 يونيو 2024

وأوضح سانشيز في المنتدى الذي يحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسبانيا وتركيا تربطهما "أروع العلاقات" في كل المجالات، وأن انعقاد مثل هذه المنتديات والاجتماعات، دليل على "العلاقات المتميزة" بين البلدين.

وأضاف أن الشركات الإسبانية تقدّر تحسن آفاق الاقتصاد التركي وشجاعة التدابير المتخذة وصلابة البرنامج الاقتصادي لأنقرة. وتابع: "وثقنا دائماً بتركيا، وحين انسحب البعض منها، ضاعفنا استثماراتنا هناك. وستواصل تركيا زيادة ثقلها الاقتصادي وأهميتها في المنطقة".

ووصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين البلدين، برفقة عدد من الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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