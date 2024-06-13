وأوضح سانشيز في المنتدى الذي يحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسبانيا وتركيا تربطهما "أروع العلاقات" في كل المجالات، وأن انعقاد مثل هذه المنتديات والاجتماعات، دليل على "العلاقات المتميزة" بين البلدين.

وأضاف أن الشركات الإسبانية تقدّر تحسن آفاق الاقتصاد التركي وشجاعة التدابير المتخذة وصلابة البرنامج الاقتصادي لأنقرة. وتابع: "وثقنا دائماً بتركيا، وحين انسحب البعض منها، ضاعفنا استثماراتنا هناك. وستواصل تركيا زيادة ثقلها الاقتصادي وأهميتها في المنطقة".

ووصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين البلدين، برفقة عدد من الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قليج.