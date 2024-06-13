وفي المقطع، الذي من الواضح أن أحد جنود الاحتلال التقطه في المنطقة، يظهر عدد من الجنود وهم يستخدمون الأداة الخشبية لإلقاء قذائف النار نحو الجانب الآخر من الحدود من خلف جدار خرسانيّ طوله عدة أمتار.

وزعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الجنود استخدموا هذه الطريقة بهدف إشعال النار بالنباتات الجافة لمنع مقاتلي حزب الله من الاختباء في المنطقة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال استخدم في البداية الزجاجات الحارقة (مولوتوف).

وقالت الصحيفة: "سُجّل استخدام قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي المنجنيق، وهي أداة حصار بحرية من العصور الوسطى، لإشعال النار في الشجيرات والنباتات الجافة قرب مواقع الجيش ولمنع مسلحي حزب الله من الاختباء في المنطقة"، مضيفة: "تصعب الشجيرات القريبة من السياج الحدودي على الجنود تحديد مواقع وحدات حزب الله المختبئة في المنطقة".

وتابعت: "في بداية الحرب، استخدم جنود الاحتياط زجاجات المولوتوف، في محاولة لإشعال النار عن طريق حرق الشجيرات وكشف المنطقة حتى لا تتمكن فرق حزب الله من الاختباء".

وحسب الصحيفة أيضاً، "أفاد اللبنانيون بأنهم (الجنود الإسرائيليون) يستخدمون أيضاً القنابل الفسفورية التي تسبب حرائق والطائرات المسيرة الحارقة". وأردفت: "من أجل إيجاد حل للمشكلة دون استخدام المدفعية القيّمة (المكلفة ماديًّا)، قرر جنود الاحتياط تجميع المنجنيق، وهي أداة رمي الحجارة وحرق الأشياء على مسافة مئات الأمتار، وكانت تستخدم في أوروبا حتى القرن الخامس عشر".

لكن الصحيفة استدركت: "كما أفادت التقارير يأن قادة الجنود لم يعجبهم الحل الإبداعي والتاريخي الذي وجده الجنود، وقرروا تنفيذ عمليات الحرق بمساعدة طائرات مسيّرة لإلقاء القنابل"، وفق قولها. وأشارت إلى أن "الفيديو انتشر على نطاق واسع (...) واندهش المشاهدون من جميع أنحاء العالم من السلاح البدائي الذي عاد إلى الخدمة وتحديداَ بالجيش الإسرائيلي، أحد أكثر الجيوش تطوّراَ من حيث التكنولوجيا في العالم".

يأتي ذلك، غداة تصعيد شهدته الحدود، أمس الأربعاء، إذ أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخاً، فضلاً عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات بين الجانبين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء الهجوم الذي أدى إلى احتراق آلاف الدونمات من غابتي بيريا وميرون شمال إسرائيل، رداَ على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية شنتها مسيرة على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.