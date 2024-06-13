وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ الخميس، أن غولر يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف. وذكر البيان أن الممثل الدائم لتركيا في الناتو السفير ذكي لفنت غومركجي كان في مقدمة مستقبلي الوزير غولر لدى وصوله إلى مقر الحلف.

والتقى غولر نظيره الليتواني لوريناس كاسيوناس، وتباحثا مسائل أمنية تهم البلدين، كما التقى نظيره الأوكراني روستم عمروف، وناقش معه آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا. وشارك غولر في جلسة وزارية لمناقشة مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، في خضم استمرار الهجوم الروسي منذ أكثر من عامين.

وانطلقت اليوم الخميس، أعمال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويستمر لمدة يومين.