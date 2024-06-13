سياسة
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بروكسل.. وزير الدفاع التركي يلتقي عدداً من نظرائه على هامش اجتماع الناتو
التقى زير الدفاع التركي يشار غولر عدداً من نظرائه، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
بروكسل.. وزير الدفاع التركي يلتقي عدداً من نظرائه على هامش اجتماع الناتو
وزير الدفاع التركي يلتقي وزير الدفاع الأوكراني في مقر الناتو ببروكسل / صورة: AA
13 يونيو 2024

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ الخميس، أن غولر يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف. وذكر البيان أن الممثل الدائم لتركيا في الناتو السفير ذكي لفنت غومركجي كان في مقدمة مستقبلي الوزير غولر لدى وصوله إلى مقر الحلف.

والتقى غولر نظيره الليتواني لوريناس كاسيوناس، وتباحثا مسائل أمنية تهم البلدين، كما التقى نظيره الأوكراني روستم عمروف، وناقش معه آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا. وشارك غولر في جلسة وزارية لمناقشة مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، في خضم استمرار الهجوم الروسي منذ أكثر من عامين.

وانطلقت اليوم الخميس، أعمال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويستمر لمدة يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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