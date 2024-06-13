وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) اليوم الخميس "تدهورت جودة المحاصيل وكثافتها في أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ في مايو/أيار 2024 مقارنة بمتوسط ​​المواسم السبعة السابقة". وأضاف "يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع التي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف".

ووجد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.

وأتت النتائج مقارنة بين الفترة الزمنية بين مايو/أيار من عام 2017 و2024، باستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية. وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضر في غزة حيث ينتشر الجوع بعد ثمانية أشهر من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

بدورها حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من أن كثيرين من سكان القطاع يتعرضون "لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.