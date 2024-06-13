وتأني زيارة السيدة أمينة أردوغان للمتحف، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس أردوغان إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور القمة الحكومية التركية-الإسبانية الثامنة.

وتجولت فنرناديز مع السيدة أردوغان حول الأعمال الموجودة في المتحف، الذي يضم مجموعات العائلات الملكية وأعمالاً لفنانين إسبان مشهورين عالمياً. ووقفت السيدتان أمام لوحتي "وصيفات الشرف" للرسام الإسباني في القرن السابع عشر فيلاسكيز، و"الحياة مع الليمون والبرتقال والورد" لزورباران، والتقطتا صوراً لهما.

وقدّمت فرنانديز للسيدة أردوغان هدية عبارة عن إناء مشابه لإناء في لوحة فرانسيسكو دي زورباران "الحياة مع الأواني" التي رسمها عام 1650، وعقب الزيارة تناولت السيدة أردوغان طعام الغذاء في ضيافة فرنانديز,

وأعربت السيدة أمينة عن شكرها لفرنانديز على حسن ضيافتها، وقالت: "شاهدنا المجموعات الفنية للعائلات الملكية الإسبانية إلى جانب المنحوتات"، مضيفة أن "كل عمل في المتحف يعكس هوية البلاد، ويقدم شيئاً عن تاريخ إسبانيا".

ونشرت أردوغان منشوراً على حسابها بمنصة إكس، عبرت فيه عن سعادتها بالزيارة، مشيرة إلى أن متحف برادو هو أحد أشهر المتاحف بإسبانيا.