سياسة
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تقرير أممي: المجاعة قد تهدد 765 ألف سوداني خلال الأشهر المقبلة
رجح تقرير أممي أن 765 ألف سوداني قد يعانون من جوع كارثي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني.
تقرير أممي: المجاعة قد تهدد 765 ألف سوداني خلال الأشهر المقبلة
يتفاقم خطر المجاعة في السودان في ظل استمرار الحرب / Others
13 يونيو 2024

وقدرت التوقعات الأولية الصادرة عن "مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ABC" أن " 765 ألف سوداني قد يواجهون نقصاً كارثياً في الغذاء بحلول سبتمبر/أيلول".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشار تقرير سابق إلى أن 17.7 مليون شخص، أي ما يعادل تقريبا 37% من سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. ويواجه حاليّاً، زهاء 25.6 مليون شخص (54%) من السكان نقصاً حاداً في الغذاء، بمن فيهم أكثر من 9 ملايين شخص في "حالة طوارئ".

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة من وكالات بالأمم المتحدة وهيئات إقليمية ومنظمات إغاثة، ومقرها روما، لتحديد إن كانت ستعلن رسمياً مجاعة. وتتطلب البيانات الصادرة عنها موافقة الحكومة السودانية والأمم المتحدة ووكالات دولية لتأكيدها.

وفي مارس/آذار الماضي، شددت المبادرة على أن "التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وانقطاع الاتصالات في السودان" تعوق قدرتها على إجراء عمليات التقييم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وقرابة 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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