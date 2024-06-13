سياسة
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الحوثي: استهدفنا منذ نوفمبر 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا
أكدت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس، استهدافها 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الحوثي: استهدفنا منذ نوفمبر 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا
جماعة الحوثي تعلن استهدافها 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة لغزة/ صورة أرشيفية: Reuters  / صورة: AA
13 يونيو 2024

وأوضح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة: "بلغ عدد السفن المستهدفة (من قواته) إلى الآن 145 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني (منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) ".

وأشار إلى أن قواته نفذت خلال الأسبوع الجاري 11 عملية (ضد السفن وباتجاه إسرائيل)، بـ 31 صاروخاً بالستياً ومجنحاً، وطائرة مسيرة، وزورقاً حربياً، مضيفاً أن هذه العمليات تأتي في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، وهو مستمر وفعال ويمضي إلى ما هو أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أول مرحلة من التصعيد العسكري للحوثيين باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

ومطلع العام الجاري، بدأت المرحلة الثالثة التي تمثلت باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، قبل أن تعلن الجماعة اليمنية في 3 مايو/أيار الماضي، بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وتواصل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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