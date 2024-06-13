سياسة
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بعد سجنه 6 أشهر.. إسرائيل تطلق سراح رئيس البرلمان الفلسطيني المنحل
أطلقت إسرائيل اليوم الخميس سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل عزيز الدويك بعد 6 أشهر من الاعتقال. وقال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الدويك عند حاجز الظاهرية العسكري بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
بعد سجنه 6 أشهر.. إسرائيل تطلق سراح رئيس البرلمان الفلسطيني المنحل
ألقت إسرائيل القبض على عزيز الدويك في أكتوبر/تشرين الأول تزامنا مع حربها على غزة (المصدر: تواصل اجتماعي) / Others
13 يونيو 2024

واعتقل الدويك (75 عاماً) في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الخليل تزامناً مع حملة اعتقالات واسعة نفذها الاحتلال بحق عدد من الفلسطينيين ومن بينهم قيادات في حماس، إثر إطلاقه حرباً مدمرة على قطاع غزة.

وصدر بحق الدويك قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، قضاها في السجن. حذر خلالها متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن الدويك يمر بظروف صحية "صعبة جداً" في سجن النقب جنوب إسرائيل.

وأضاف النجار وقتها أن الدويك "منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لهم بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي".

وتولى الدويك، وهو من مدينة الخليل، رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006 حتى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بدعوى "تهديد أمني"، دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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