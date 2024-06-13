وشدد أردوغان على أن تركيا وإسبانيا ستواصلان العمل معاً لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكداً ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة خلف القرار الأخير، والضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته أن تتخلى إسرائيل عن هذه الهجمات وتصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة، مبدياً أسفه لارتباط مصير العالم بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مبيناً أن إحدى هذه الدول تقف دائماً إلى جانب إسرائيل في الأحداث الأخيرة بغزة.

ولفت إلى أن القرار الذي اتخذته إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين مهم للغاية، معرباً عن أمله أن يشكل هذا الموقف قدوة للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين، وشكر سانشيز على موقفه الحكيم، والشعب الإسباني على دعمه لغزة، مؤكداً أن سانشيز قدم مساهمات كبيرة في تحريك الضمير العالمي ضد الظلم الذي يحدث في غزة.

من جانبه، دعا بيدرو سانشيز، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين، مشيراً إلى اعتراف النرويج وأيرلندا ولاحقاً سلوفينيا بدولة فلسطين، مؤكداً أن "هذا هو السبيل الوحيد للحل وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوة بهذا الخصوص"، مشيراً إلى وجوب "إحياء علم فلسطين" من أجل السلام والنماء والاستقرار في حوض البحر المتوسط.

ولفت سانشيز، إلى أن إسبانيا وتركيا تتشاطران الأفكار نفسها، مؤكداً أن البلدين سيواصلان تعاونهما في هذا الشأن، مضيفاً: "علينا أن نبذل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدماء (في غزة) والرئيس أردوغان يفعل الأمر ذاته ونتحرك في الاتجاه نفسه".

العلاقات الثنائية

ومن جهة أخرى، أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وإسبانيا على وشك تحقيق هدفهما البالغ 20 مليار دولار في حجم التجارة الثنائية، مؤكداً أن حكومته تريد رؤية مزيد من المستثمرين الإسبان في تركيا.

وبخصوص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، قال أردوغان إن البلدين تعاونا في مشروع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي الأناضول-TCG Anadolu"، مشيراً إلى أن الرغبة الحالية المشتركة في الانتقال إلى تطوير نسخة أعلى من السفينة.

وأضاف أردوغان: "أطلقنا بالفعل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، ونريد أن ننتج النسخة الأعلى معاً بحيث تكون أكبر من السفينة الحالية"، مؤكداً أن تركيا تتخذ أيضاً خطوات للتعاون مع إسبانيا في مجال الطائرات المسيّرة، وحتى الغواصات المسيّرة.

من جهته أعرب سانشيز، عن أمله في زيادة الاستثمارات التركية في إسبانيا، وأن يحدث تعاون جديد بخاصة في مجالي الدفاع والأمن، كما أعرب عن أمله في استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المتوقفة منذ عام 2016 في أقرب فرصة.