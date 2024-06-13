وأعلن جيش الاحتلال في بيان، اليوم الخميس، إصابة جنديين "بجروح متوسطة وطفيفة نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد (لم يذكرها) لإطلاق قذيفة صاروخية مضادة للدروع"، مضيفاً أن الجنديين نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

فيما قالت صحيفة معاريف العبرية الخاصة إن الجنديين المصابين كانا في مركبة أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة موشاف مرجاليوت في الجليل الأعلى.

وكان حزب الله اللبناني أفاد في بيان، أنه "عند وصول سيارة جيب عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس يفتاح يوشع (شمال إسرائيل)، استهدفه مجاهدو ‏المقاومة بصاروخ موجّه، وأصابوه ‏بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح".‏

وفي بيان آخر، أعلن الحزب "شن هجوم بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية، وذلك للمرة الثانية اليوم، على قاعدة ميشار (شمال إسرائيل)، مستهدفا مراكز الاستخبارات المتبقية بداخلها".

وأضاف أنه "شن للمرة الثانية اليوم كذلك هجوماً جوياً بسرب آخر من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة كاتسافيا العسكرية (شمال إسرائيل)"، لافتاً إلى إصابة الهدفين "بدقة".‏

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف عبر عشرات من صواريخ الكاتيوشا والمسيرات الانقضاضية 8 مواقع وقواعد عسكرية شمال إسرائيل، مؤكداً إصابة "أهدافه بدقة".

من جانبه، تحدث جيش الاحتلال في بيان، عن مهاجمة بنى تحتية لـ"حزب الله" في منطقة دير سريان جنوب لبنان.

وادعى أنه "اعترض 3 أهداف جوية مشبوهة في هضبة الجولان (المحتلة) قرب الحدود مع سوريا، دون وقوع أضرار أو إصابات".

11 قتيلاً في معارك غزة

أما في قطاع غزة، اعترف جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني الخميس، بإصابة 11 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وادعى الجيش أن عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 3 آلاف و822.

ووفقاً لبيانات الجيش، أصيب ألف و938 عسكرياً، منذ بداية التوغل البري بغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار الجيش إلى أن 26 عسكرياً بـ"حالة خطيرة" لا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى 186 عسكرياً بـ"حالة متوسطة"، و29 بـ"حالة طفيفة".

ووفقاً للبيانات ذاتها، قُتل 650 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 298 منذ بدء التوغل البري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.