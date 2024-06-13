سياسة
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"خطوة نحو عضوية الناتو".. بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقاً أمنياً ثنائياً
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، اتفاقاً أمنياً ثنائياً مدته عشر سنوات يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا أمام روسيا.
"خطوة نحو عضوية الناتو".. بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقاً أمنياً ثنائياً
بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقاً أمنياً ثنائياً / صورة: AFP
13 يونيو 2024

وكشف مسؤولون عن أن الاتفاق، الذي وُقع على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يستهدف إلزام الإدارات الأمريكية في المستقبل بدعم أوكرانيا، حتى إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر\تشرين الثاني.

ويعد الاتفاق إطار عمل لجهود أمريكية طويلة الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية المتأخرة من حيث العتاد، وخطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف، وفقاً لنص الاتفاقية.

وأوضح بايدن "هدفنا هو تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردع التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد الطويل". وجاء في نص الاتفاق أن "الطرفين يعترفان بهذا الاتفاق باعتباره دعما لجسر يؤدي إلى عضوية أوكرانيا في نهاية المطاف في حلف شمال الأطلسي".

وينص الاتفاق على أنه في حالة وقوع هجوم مسلح أو التهديد بذلك على أوكرانيا، يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون كبار في غضون 24 ساعة لبحث الرد وتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية المطلوبة لأوكرانيا.

وبموجب الاتفاق، تؤكد الولايات المتحدة دعمها لدفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها وسط تقدم روسيا على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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