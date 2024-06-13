وعقب الاجتماعات الفردية والمشتركة بين وفدي البلدين في قصر مونكلوا بالعاصمة مدريد، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات متنوعة. ووقع البلدان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والعمل والتعليم والتجارة والتعاون العلمي والتكنولوجي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. ويضم الوفد التركي أيضاً وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولات.