سياسة
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تركيا وإسبانيا توقعان 11 اتفاقية عقب قمة حكومية مشتركة
وقعت تركيا وإسبانيا، اليوم الخميس، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش القمة الحكومية الثامنة للبلدين.
تركيا وإسبانيا توقعان 11 اتفاقية عقب قمة حكومية مشتركة
تركيا وإسبانيا توقعان 11 اتفاقية عقب قمة حكومية مشتركة / صورة: Reuters
13 يونيو 2024

وعقب الاجتماعات الفردية والمشتركة بين وفدي البلدين في قصر مونكلوا بالعاصمة مدريد، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات متنوعة. ووقع البلدان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والعمل والتعليم والتجارة والتعاون العلمي والتكنولوجي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. ويضم الوفد التركي أيضاً وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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