وقالت الوكالة في بيان إنّ "الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منزلاً" في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بُعد 21 كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية، ما أسفر عن "استشهاد مواطنة" وإصابة آخرين.

وأضافت الوكالة أن المنطقة المستهدفة تُعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701، حيث شهدت أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطائرات العدو الاستطلاعية.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مبنى في بلدة جناتا جنوبي لبنان؛ ما أدى لوقوع إصابات، فيما لم توضح على الفور طبيعة المبنى المستهدف.

وفي وقت سابق الخميس، توعدت إسرائيل، بالردّ على هجمات "حزب الله" مدّعية أنه ولبنان "يتحملان المسؤولية عن التصعيد على الحدود"، الذي جاء بعد اغتيال تل أبيب لقيادي بارز في الحزب قبل يومين.