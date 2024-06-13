سياسة
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مقتل مدنية وإصابة 14 آخرين جراء غارة للاحتلال على منزل في جنوب لبنان
قُتلت مدنية وأصيب 14 مدنياً آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت ليل الخميس-الجمعة منزلاً بين بلديتي دير قانون النهر وجناتا في جنوب لبنان، وفق حصيلة أولية أوردتها الوكالة الوطنية للاعلام.
مقتل مدنية وإصابة 14 آخرين جراء غارة للاحتلال على منزل في جنوب لبنان
الوكالة الوطنية: المنطقة المستهدفة تُعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701 / صورة: وسائل التواصل
13 يونيو 2024

وقالت الوكالة في بيان إنّ "الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منزلاً" في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بُعد 21 كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية، ما أسفر عن "استشهاد مواطنة" وإصابة آخرين.

وأضافت الوكالة أن المنطقة المستهدفة تُعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701، حيث شهدت أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطائرات العدو الاستطلاعية.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مبنى في بلدة جناتا جنوبي لبنان؛ ما أدى لوقوع إصابات، فيما لم توضح على الفور طبيعة المبنى المستهدف.

وفي وقت سابق الخميس، توعدت إسرائيل، بالردّ على هجمات "حزب الله" مدّعية أنه ولبنان "يتحملان المسؤولية عن التصعيد على الحدود"، الذي جاء بعد اغتيال تل أبيب لقيادي بارز في الحزب قبل يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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