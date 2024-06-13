سياسة
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فيدان يلتقي عدداً من نظرائه على هامش قمة "التعاون بجنوب شرق أوروبا" بسكوبيه
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الخميس، عدداً من نظرائه على هامش قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه.
فيدان يلتقي عدداً من نظرائه على هامش قمة "التعاون بجنوب شرق أوروبا" بسكوبيه
فيدان يلتقي رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سكوبيه على هامش قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون بجنوب شرق أوروبا / صورة: AA
13 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانات منفصلة إن فيدان التقى وزراء خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، وشمال مقدونيا بوجار عثماني، وصربيا ماركو ديوريتش.

كما التقى وزير الخارجية التركي رئيسة شمال مقدونيا غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، في العاصمة سكوبيه، إضافة إلى لقائه رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش.

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية التركية أن فيدان التقى رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، على هامش القمة، فيما أكد الأخير في منشور على منصة إكس أن بلاده وتركيا دولتان صديقتان وحليفتان وشريكتان اقتصادياً.

وقبيل انعقاد القمة، التقى فيدان رئيس ألبانيا بيرم بيغاي، وأجرى معه محادثات مثمرة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع التعاون الإقليمي، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وشارك فيدان، في قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، في شمال مقدونيا، وذلك نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصُعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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