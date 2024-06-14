سياسة
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فيدان: وقف الوحشية في غزة والاعتراف بفلسطين مهمان لمنع تآكل القيم العالمية
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تآكل القيم العالمية، مبيناً أن وقف الوحشية في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية مهمان للغاية في هذا الصدد.
فيدان: وقف الوحشية في غزة والاعتراف بفلسطين مهمان لمنع تآكل القيم العالمية
فيدان: النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لحل القضايا الراهنة / صورة: AA
14 يونيو 2024

وأضاف فيدان في كلمة له خلال قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، المنعقدة في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه، "أننا نمرّ بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كافٍ لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة".

وقال الوزير التركي إن "محيطنا المباشر يهتزّ مرة أخرى بآلام إنسانية عميقة"، مشدداً على لزوم إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية، ووجوب أن تقرر دول الجوار وتعمل معاً من أجل مستقبل مشترك.

وذكر أن تركيا تواصل دعمها وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ووحدتها السياسية، كما أنها تقدّم إسهامات عسكرية لقوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو.

وأوضح أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تضم أعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، "لهذا السبب هذه المنصة غنية، ويتعين علينا بوصفنا دولاً تتشاطر نفس التاريخ والثقافة، أن نتحدث مع بعضنا كدول في البلقان".

وشارك فيدان، الخميس، في قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، في شمال مقدونيا، وذلك نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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