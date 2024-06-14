سياسة
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مجلس الأمن يعتمد قراراً يطالب "الدعم السريع" بإنهاء حصار الفاشر بالسودان
أقرّ مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار قدّمته المملكة المتحدة، يطالب قوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت.
مجلس الأمن يعتمد قراراً يطالب "الدعم السريع" بإنهاء حصار الفاشر بالسودان
مجلس الأمن يحث "الدعم السريع" على إنهاء حصار الفاشر بالسودان / صورة: AP
14 يونيو 2024

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، في تصريح بعد التصويت، إن الوضع في السودان "يائس، والاحتياجات الإنسانية لسكانه شديدة"، مشددة على أن "القرار يؤكد الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق عبر الحدود".

ويدعو القرار قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصار الفاشر، ووقف الأعمال العدائية بشكل عاجل، وخفض التوتر، إضافة إلى انسحاب جميع القوات التي تهدد سلامة المدنيين في الفاشر، فضلاً عن ضرورة حماية جميع المدنيين الراغبين في المغادرة.

ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالفاشر، التي تُعدّ مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد المدينة منذ 10 مايو/أيار الماضي، قتالا بين الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات "الدعم السريع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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