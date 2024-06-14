وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم العروب بعد اندلاع مواجهات مع الشبان، لكنها أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وداهمت أحد المنازل وفتشته، كما نصبت حواجز في منطقة رأس الجورة، وأوقفت العديد من الفلسطينيين للتدقيق في هوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة نحالين (غرب بيت لحم) وقرية حوسان، وداهمت عدداً من المنازل هناك قبل انسحابها، بينما اعتقلت فتاة فلسطينية على أحد الحواجز وسط الخليل بدعوى حيازتها لسكين، كما هدمت منزلاً في مسافر يطا جنوبي الخليل وهي المرة الثانية التي تهدم قوات الاحتلال بها المنزل، إذ هُدم قبل سنتين بحجة عدم وجود ترخيص بالبناء.

في السياق، ذكرت وكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين من محافظة الخليل ومدينة قلقيلية ومخيم قلنديا شمال مدينة القدس، عقب دهم وتفتيش منازل للفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا ورمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة، قبل انسحابها منها. واعتقلت طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً في أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي للمدينة.

تواصل استهداف الصحفيين

في غضون ذلك، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين سلسلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الحالة الصحفية الفلسطينية، ومن بينها الارتفاع الملحوظ بسرقة المعدات الخاصة بالعمل الصحفي، وخاصة أجهزة الاتصال الخلوي واستهداف الصحفيين في الضفة الغربية.

وبينت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن هنالك 84 واقعة منذ بدء العدوان في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سرق خلالها جنود الاحتلال ممتلكات خاصة بالصحفيين، من خلال استسهال مصادرتها، أو تحطيمها أحياناً بقوة السلاح.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، رُصد ووُثقت 50 واقعة استيلاء على أجهزة الاتصال الخلوي للصحفيين، وخاصة لحظة اقتحام المنازل والاعتقال، بالإضافة لنحو 8 أجهزة حاسوب محمول "لاب توب"، وتحطيم والاستيلاء على 8 من المطابع الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على 3 طائرات "درون" خاصة بالتصوير الصحفي، وعلى "كوابل" للعمل وميكروفون ودرع واق، كما حُطّم العديد من الكاميرات.

وقال رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، تعقيباً على التقرير، إن هذه الوقائع فقط في الضفة الغربية، وإن حجم السرقات والتحطيم في قطاع غزة أكثر بكثير، مع قصف وتدمير نحو 86 من مقرات وسائل الإعلام في القطاع، إذ يصعب حصر كل الأضرار بفعل استدامة القصف والعدوان حتى اللحظة.

وبيّن اللحام أن ما يقوم به جيش الاحتلال تحت عنوان "مصادرة"، ما هو "إلا سرقة في الليل وحتى في النهار، حين يأخذ هذه المعدات من المنازل والمؤسسات من دون أن يظهر أي مستند قانوني، وأن يعطي أي ورقة إثبات كمحضر بالمصادرة، ما يؤهله لنفي المصادرة وسرقة المعدات على طريقة العصابات".

وأكد أن هذه المعدات هي خاصة بالعمل، وأن جهاز الهاتف المحمول في ظل التقدم التقني، أصبح العصب لأي صحفي، وبفقدانه يفقد الصحفي أهم أداة في مهنته.

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة الغربية المحتلة لهدم بيوت أو اعتقال من يسميهم مطلوبين، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين خلال هذه الاقتحامات.

على حين خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنّين.​​​​​​​