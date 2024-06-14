وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "التدريبات العسكرية هي ممارسة عادية، في مناطق مختلفة، وهي أيضاً ممارسة طبيعية لجميع الدول"، مضيفاً أن روسيا لا ترى "أي سبب للقلق في هذه الحالة".

وأوردت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الخميس، أن مجموعة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي أنهت تدريباتها على الأسلحة الدقيقة، وتوجهت بعدها إلى ميناء هافانا الكوبي.

وشملت المجموعة البحرية، بحسب الوزارة، الفرقاطة الروسية الأدميرال "جورشكوف"، والغواصة النووية "كازان" المزودة بصواريخ دقيقة، والناقلة المتوسطة "أكاديميك باشين"، وزورق الإنقاذ "نيكولاي تشيكر".

كما أكدت وزارة الدفاع الكوبية في بيان لها، أن السفن الروسية لا تحمل أسلحة نووية، "لذا فإن وصولها إلى الميناء لا يشكل تهديداً للمنطقة".

بدورها، أعلنت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي أن الغواصة الهجومية السريعة "يو إس إس هيلينا" وصلت إلى خليج غوانتانامو، وقالت في بيان إن تحرك الغواصة يأتي في إطار زيارة روتينية خُطط لها مسبقاً.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، "لا أدلة على نقل روسيا أي صواريخ إلى كوبا، لكن الولايات المتحدة ستظل يقظة".

والأربعاء، وصلت 4 سفن بحرية روسية بينها سفينة وغواصة تعملان بالطاقة النووية، إلى كوبا، إذ سترسو لمدة خمسة أيام، بينما سمحت واشنطن بنشر سفن حربية أمريكية لمراقبتها بسبب اقترابها من مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من ساحل جنوب فلوريدا.