الاستطلاع الذي شمل عينة من 501 شخص، أظهر أن 41% من الإسرائيليين يرون غانتس "الشخصية الأنسب" لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في مقابل نتنياهو الذي حصل على 35% من تأييد المستطلعين الإسرائيليين.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أيام من استقالة غانتس من الحكومة التي وسّعها نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" بعد الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتزامناً مع تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني، وإعلان إسرائيل تحرير 4 محتجزين من قطاع غزة.

وعقب الاستقالة وجه غانتس اتهامات لنتنياهو باتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"، داعياً إياه إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت".

ولأول مرة منذ 15 عاماً، يصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى 14 مقعداً، بينما يستمر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بالتراجع بعد أن وصل إلى 21 مقعداً مقارنة بـ32 مقعداً يتملكها الآن في الكنيست الذي يتكون من 120 مقعداً.

بينما يواصل تكتل "معسكر الدولة" المعارض الذي يتزعمه بيني غانتس التقدم بالحصول على 24 مقعداً، بينما حصل حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد على 15 مقعداً.

ويحصل الائتلاف الحاكم المكون من حزب الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى على 52 مقعداً بينما تحصل المعارضة على 58 مقعداً، ما يعني أن أياً منهم لا يملك القدرة على تشكيل الحكومة من دون دعم الأحزاب العربية التي حصلت على 10 مقاعد.

وفي السياق نفسه أظهر الاستطلاع أن 74% من الإسرائيليين يعتقدون أن دعاية إسرائيل الخارجية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فاشلة.