سياسة
2 دقيقة قراءة
استطلاع رأي عبري: غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة ومقاعد الائتلاف الحاكم تتراجع
أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقدماً لزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس على حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "الشخصية الأنسب" لتولي رئاسة الوزراء.
استطلاع رأي عبري: غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة ومقاعد الائتلاف الحاكم تتراجع
بيني غانتس يتقدم على حساب نتنياهو في استطلاع رأي "معاريف" / صورة: Reuters
14 يونيو 2024

الاستطلاع الذي شمل عينة من 501 شخص، أظهر أن 41% من الإسرائيليين يرون غانتس "الشخصية الأنسب" لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في مقابل نتنياهو الذي حصل على 35% من تأييد المستطلعين الإسرائيليين.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أيام من استقالة غانتس من الحكومة التي وسّعها نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" بعد الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتزامناً مع تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني، وإعلان إسرائيل تحرير 4 محتجزين من قطاع غزة.

وعقب الاستقالة وجه غانتس اتهامات لنتنياهو باتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"، داعياً إياه إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت".

ولأول مرة منذ 15 عاماً، يصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى 14 مقعداً، بينما يستمر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بالتراجع بعد أن وصل إلى 21 مقعداً مقارنة بـ32 مقعداً يتملكها الآن في الكنيست الذي يتكون من 120 مقعداً.

بينما يواصل تكتل "معسكر الدولة" المعارض الذي يتزعمه بيني غانتس التقدم بالحصول على 24 مقعداً، بينما حصل حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد على 15 مقعداً.

ويحصل الائتلاف الحاكم المكون من حزب الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى على 52 مقعداً بينما تحصل المعارضة على 58 مقعداً، ما يعني أن أياً منهم لا يملك القدرة على تشكيل الحكومة من دون دعم الأحزاب العربية التي حصلت على 10 مقاعد.

وفي السياق نفسه أظهر الاستطلاع أن 74% من الإسرائيليين يعتقدون أن دعاية إسرائيل الخارجية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فاشلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us