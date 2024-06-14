ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إنّ عدداً من المواطنين بينهم أطفال، سقطوا بين شهيد وجريح في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني بغزة بأن فرقه انتشلت عدداً من الشهداء والجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة حتحت في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال محيط سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما جددت المدفعية قصف محيط مدينة الشيخ زايد شمالي القطاع. أما جنوباً فقد واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته استهداف الأحياء السكنبية وسط مدينة رفح وغربها.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأورد بيان الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37266 شهيد و85102 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في منطقة رفح، بينما تواصل قوات الفرقة 99 عملياتها وسط قطاع غزة"، مدعياً أن فرقته "صفّت خلال الـ24 ساعة الماضية عدداً من المسلحين واكتشفت العديد من قطع الأسلحة وفتحت أنفاقاً تحت الأرض".

وفي شمال القطاع، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "رصد مساء الخميس، عدة عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، إذ اعترضت القبة الحديدية بعضها بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات".

وأضاف: "في عملية سريعة جرت مهاجمة وتدمير مواقع الإطلاق التي استخدمت لتنفيذ الهجمات بقصف جوي ومدفعي. كما جرت مهاجمة مستودع أسلحة كان يقع في المنطقة".

ويأتي إطلاق الصواريخ من شمال غزة لأول مرة منذ يوم السبت، إذ أعلن جيش الاحتلال آنذاك رصد إطلاق صاروخين من مخيم جباليا (شمال) نحو المنطقة المحاذية، وذلك بعد ساعات من المجزرة التي ارتكبها في مخيم النصيرات، وأسفرت عن استشهاد نحو 300 فلسطيني.

في غضون ذلك، استشهدت 3 مواطنات وطفل، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مدينة غزة وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات وطفلاً استشهدوا نتيجة قصف للاحتلال على القطاع، فيما استشهد سبعة مواطنين، مساء أمس الخميس، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37232 مواطناً، وإصابة 85037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

"جيل ضائع"

على الصعيد الإنساني، حذّر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس الخميس، من أنه "دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيصبح لدينا جيل ضائع".

وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "الأطفال الناجين في غزة يعانون صدمة عميقة، والحرب سرقت منهم طفولتهم"، مشيراً إلى أن "الكثير من أطفال غزة قتلوا، أو أصيبوا، وسيظل لديهم ندوب مدى الحياة". وتابع المسؤول الأممي قائلاً: "دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيصبح لدينا جيل ضائع".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الوسطاء في قطر ومصر جهود الوساطة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل و"حماس" في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، فيما سيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.