سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة "مجموعة السبع"
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إلى إيطاليا، للمشاركة في قمة زعماء مجموعة الدول الـ7 (G7)، ومن المرتقب أن يشارك في جلسة خاصة لمناقشة ملفات إفريقيا والبحر المتوسط والذكاء الاصطناعي والطاقة.
أردوغان يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة "مجموعة السبع"
أردوغان يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة زعماء مجموعة الـ7 / صورة: AA
14 يونيو 2024

وغادر الرئيس التركي العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى إيطاليا، عقيلته أمينة أردوغان، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف، تشاغاطاي قليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تشاغاطاي أوزدمير.

وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء الماضي، عن القائمة الرسمية للضيوف الذين دعتهم للمشاركة في نقاشات القمة التي تستمر من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في منتجع بورجو إينيازيا الإيطالي.

وتضم القائمة الرسمية للضيوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى عديد من القادة العرب، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى عديد من القادة الأفارقة.

وأواخر مايو/أيار المنصرم، رحبت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المشاركة في قمة مجموعة السبع، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، بشأن اتصال هاتفي بين ميلوني وأردوغان، وشكرت المسؤولة الإيطالية الرئيس التركي على تأكيد مشاركته في القمة.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما ستكون إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.

وستلي الجلسة الافتتاحية أخرى مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم مناقشات حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ويتضمن جدول أعمال القمة ليوم الجمعة مناقشات حول الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادي والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن مجموعة الدول السبع تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us