وغادر الرئيس التركي العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى إيطاليا، عقيلته أمينة أردوغان، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف، تشاغاطاي قليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تشاغاطاي أوزدمير.

وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء الماضي، عن القائمة الرسمية للضيوف الذين دعتهم للمشاركة في نقاشات القمة التي تستمر من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في منتجع بورجو إينيازيا الإيطالي.

وتضم القائمة الرسمية للضيوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى عديد من القادة العرب، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى عديد من القادة الأفارقة.

وأواخر مايو/أيار المنصرم، رحبت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المشاركة في قمة مجموعة السبع، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، بشأن اتصال هاتفي بين ميلوني وأردوغان، وشكرت المسؤولة الإيطالية الرئيس التركي على تأكيد مشاركته في القمة.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما ستكون إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.

وستلي الجلسة الافتتاحية أخرى مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم مناقشات حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ويتضمن جدول أعمال القمة ليوم الجمعة مناقشات حول الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادي والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن مجموعة الدول السبع تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.