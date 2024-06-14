وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الدول السبع بإيطاليا: "خلاصة القول، توصلنا إلى اتفاق، وطرحت نهجاً أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة السبع، والإسرائيليون" على حد تعبيره.

وعندما سُئل عما إذا كان واثقاً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل قريباً، أجاب الرئيس الأمريكي قائلاً "لا"، لكنه أوضح أنه لم يفقد الأمل رغم صعوبة الموضوع.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إن التعديلات التي وضعتها حركة حماس على مقترح الاتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة "طفيفة ومتوقعة".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات صحفية، أن "عدداً من التغييرات التي اقترحتها حماس على الاتفاق طفيفة ومتوقعة".

وفي اليوم نفسه، انتقدت حماس، محاولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تبرئة إسرائيل من تعطيل اتفاق الهدنة في غزة، واعتبرته استمراراً لسياسة بلاده في التواطؤ مع "حرب الإبادة" على قطاع غزة.

ولم تبد إسرائيل بعد موافقة صريحة على المقترح الذي أعلنه بايدن، وتتمسك في تصريحاتها بمواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها، ومن أبرزها "القضاء على حماس".

بينما أبدى وفد من حماس والجهاد الإسلامي، لدى تسليم الحركة ردها إلى قطر، الثلاثاء، "جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكياً يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى "التطبيق الكامل" لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن، نهاية مايو/أيار الماضي.

ويتضمن المقترح 3 مراحل لوقف إطلاق النار، وينص في نهاية المطاف على وقف دائم للأعمال القتالية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.