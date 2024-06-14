سياسة
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حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات.. وإسرائيل تكثف قصفها لجنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، في بيانات منفصلة تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات.. وإسرائيل تكثف قصفها لجنوب لبنان
فرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مستوطنة كريات شمونة / صورة: Reuters
14 يونيو 2024

وأفاد الحزب بأن عناصره "استهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقعي السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة والمطلة (شمالي إسرائيل)، ‏وأصابوهما بشكل مباشر".

وأضاف أن وحداته استهدفت "بالأسلحة الصاروخية كلاً من موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏المحتلة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وتجمعات لجنود إسرائيليين في خلة وردة (قبالة بلدة عيتا الشعب الحدودية)".

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن فرقها التي تجوب المنطقة أبلغت عن وجود خسائر مادية وليست بشرية.

وأضافت أنها تتعامل مع سلسلة من الحرائق نشبت في شمال إسرائيل بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل استهدفت بالمدفعية أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا الحدوديتين جنوبي لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية ولبنانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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