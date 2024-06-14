ويحضر القمة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان الذين بحثوا مواضيع أخرى رئيسية في أجندة أمس، أبرزها دعم أوكرانيا الاقتصادي، ومسألة الأصول الروسية المجمدة، والحرب على قطاع غزة.

وانطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الخميس، بمدينة بورجو إينيازيا الإيطالية.

تعزيز الحضور العالمي

ويحضر اجتماعات اليوم زعماء الهند والبرازيل وتركيا ودول أخرى غير غربية، فضلاً عن السعودية التي اعتذرت عن الحضور، لتعرض هذه الدول المشهد العالمي المتغير في اليوم الثاني من الاجتماع.

وانضم إلى القمة أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن الاتحاد الأوروبي، كما دُعي للمشاركة البابا فرنسيس.

وحسب وكالة رويترز فإن قائمة الزعماء الذين دعتهم رئيسة الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، "طويلة على غير العادة، وتعكس رغبة إيطاليا في توسيع آفاق مجموعة السبع التي تضم دولاً غنية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي".

من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسائل شائكة ستبرز على جدول الأعمال مثل الهجرة، التي ساعدت على تغذية عودة الشعبوية والأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وسيناقش الزعماء أيضاً المنافسة الاقتصادية مع الصين والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعلاقات بين الغرب ودول الجنوب العالمي، التي تشمل مناطق أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجزءاً كبيراً من الشرق الأوسط وآسيا.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تستضيف الاجتماع، إن الهدف من قائمة ضيوفها الموسعة هو "تعزيز الحوار مع دول الجنوب العالمي". وأصرت على أن مجموعة السبع "ليست حصناً منغلقاً على نفسه"، بل "عرض للقيم التي نفتحها على العالم".

بدوره شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أيضاً على أهمية تعزيز العلاقات مع الشركاء خارج المجموعة، "لا سيما الجنوب العالمي، حيث يواجه العالم تحديات مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، التي تهدد بالامتداد إلى لبنان"، حسب قوله.

وينصبُّ قدر كبير من التركيز على زعماء مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ووفق نيويورك تايمز، "هذا يشكل اعتراف بأن الغرب أصبح أقل هيمنة ديمغرافياً واقتصادياً على العالم مما كان عليه في الماضي، وأنه يسعى إلى مزيد من العدالة والتوازن في القرارات الرئيسية".

التوتر مع الصين وقيود على الصادرات

وحوّل زعماء مجموعة السبع اهتمامهم إلى الصين في اليوم الثاني من قمة إيطاليا، مع التركيز على كيفية حماية صناعاتهم مع تجنب حرب تجارية صريحة مع بكين.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا التجارة العادلة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما في مجال "التكنولوجيا الخضراء"، (الصديقة للبيئة).

وتسعى المجموعة للحصول على رد مشترك على دعم الصين المزعوم للتوسع العسكري الروسي، الذي تقول واشنطن إنه يؤجج الحرب في أوكرانيا.

وقال مصدر حكومي ياباني للوكالة الفرنسية إن "دول مجموعة السبع تتبنى الآراء نفسها حول ما يخص قضية الصين".

يأتي الاجتماع وسط توتر العلاقات التجارية بين الصين والغرب، الذي تجسَّد في إعلان الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع خططاً لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية.

وأعربت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الذي يحضر قمة مجموعة السبع بوصفه شريكاً ثامناً غير رسمي عن قلقه بشأن ما تسمى "القدرة الصناعية الزائدة" لدى الصين.

ويقولون إن الدعم السخيّ الذي تقدمه بكين، خصوصاً في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية ببضائع رخيصة بشكل غير عادل.

وعشية القمة في منتجع "بورغو إغنازيا" جنوب إيطاليا، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 38 في المئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتباراً من الشهر المقبل.

ونددت بكين بما وصفته بـ"السلوك الحمائي الفج"، وأكدت أن من حقّها رفع دعوى لدى منظمة التجارية العالمية.

نقاشات تمتد من الذكاء الصناعي إلى الهجرة

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع أيضاً على مسألة الهجرة للبحث عن سبل لمكافحة الاتجار بالبشر وزيادة الاستثمار في البلدان التي يأتي منها المهاجرون.

وتحتل قضية الهجرة أهمية خاصة لإيطاليا، وهي مسألة مهمة بالنسبة إلى ملوني التي تحث أوروبا على مساعدتها في السيطرة على تدفقات الهجرة غير المشروعة من إفريقيا، كما أطلقت خطة لتعزيز التنمية في القارة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى الهجرة.

فضلاً عن ذلك، يشارك البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بحضور تاريخي لقيادة محادثات حول الذكاء الصناعي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، للصحفيين، أمس الخميس: "إنه يوم تاريخي لأننا سنستقبل قداسة البابا.

فهي المرة الأولى التي يحضر فيها بابا الفاتيكان قمة مجموعة السبع. وأنا فخورة بأن ذلك يحدث في أثناء رئاسة إيطاليا القمة هذا العام".

وخلال اليوم الأول من القمة الذي عُقد أمس الخميس، اتفقت الدول على تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بدعمٍ من عائدات الأصول الروسية المجمَّدة، وهو اتفاق عدَّته المجموعة إشارة قوية على عزم الغرب على مواصلة دعم كييف.