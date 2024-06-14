سياسة
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فرقاطة تركية تستقبل الزوار في طوكيو بمناسبة مئوية العلاقات بين البلدين
فتحت السفينة الحربية التركية "تي جي غي قينالي أدا" (TCG KINALIADA) أبوابها أمام الزوار في العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان.
فرقاطة تركية تستقبل الزوار في طوكيو بمناسبة مئوية العلاقات بين البلدين
طوكيو.. فرقاطة تركية تستقبل الزوار بمناسبة مئوية العلاقات بين البلدين / صورة: AA
14 يونيو 2024

ورست السفينة في رصيف محطة طوكيو الدولية للرحلات البحرية في منطقة "كوتو" بعد وصولها إلى العاصمة اليابانية في 12 يونيو/حزيران الجاري، ليتسنى للزوار زيارتها.

وذهب العديد من الضيوف المدنيين، من مختلف الفئات العمرية، إلى الرصيف في مجموعات صغيرة وعلى فترات، وصعدوا إلى سطح السفينة التي من المخطط لها أن ترسو في رصيف محطة طوكيو حتى يوم الأحد المقبل.

وقبل مغادرة اليابان، ستزور الفرقاطة مدينة هيروشيما في جنوب غربي البلاد في الفترة من 19 إلى 21 يونيو/حزيران الجاري، وستتوقف في قاعدة كوري البحرية التابعة لقوة الدفاع اليابانية.

وأبحرت الفرقاطة في رحلة إلى اليابان في أبريل/نيسان الماضي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التركية-اليابانية والذكرى 134 لتاريخ إبحار الفرقاطة العثمانية أرطغرل إلى اليابان.

وغرقت الفرقاطة "أرطغرل" في 16 سبتمبر/أيلول 1890، في أثناء عودتها من رحلة "حسن نية"، قدم خلالها طاقمها رسالة وهدايا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842ـ1918) إلى إمبراطور اليابان، رداً على زيارة أجراها الأمير أكيهوتو كوماتسو، ابن أخ الإمبراطور، للسلطان.

وواجهت السفينة آنذاك إعصاراً قبالة اليابان وغرقت، ما أسفر عن فقدان أكثر من 500 بحار وضابط؛ نجا 69 منهم، بينما لا يزال الحادث المأساوي يُعَد علامة بارزة في الصداقة بين تركيا واليابان، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب ذلك عام 1924.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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