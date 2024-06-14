سياسة
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الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الإماراتي على هامش قمة السبع في إيطاليا
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في إيطاليا. على هامش المشاركة في قمة زعماء مجموعة السبع.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الإماراتي على هامش قمة السبع في إيطاليا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يلتقي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان / صورة أرشيفية: AA   
14 يونيو 2024

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان، والشيخ محمد بن زايد بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، والقضايا الإقليمية والعالمية.

ودعا الرئيس أردوغان خلال اللقاء، العالم الإسلامي إلى أن يقف صفاً واحداً ضد سياسات الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أردوغان أن ضمان وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة وتسليم المساعدات التي تُرسل إلى المنطقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ينبغي اعتباره البند الأساسي في جدول الأعمال وينبغي بذل الجهود لتحقيق ذلك.

كان أردوغان غادر مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما تتصدر إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.

يشار إلى أن مجموعة الدول السبع تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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