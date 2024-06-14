وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان، والشيخ محمد بن زايد بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، والقضايا الإقليمية والعالمية.

ودعا الرئيس أردوغان خلال اللقاء، العالم الإسلامي إلى أن يقف صفاً واحداً ضد سياسات الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أردوغان أن ضمان وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة وتسليم المساعدات التي تُرسل إلى المنطقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ينبغي اعتباره البند الأساسي في جدول الأعمال وينبغي بذل الجهود لتحقيق ذلك.

كان أردوغان غادر مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما تتصدر إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.

يشار إلى أن مجموعة الدول السبع تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.