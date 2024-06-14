سياسة
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الرئيس أردوغان يلتقي عدداً من القادة خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا
استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب لدى وصوله إلى مدينة بورجو إينيازيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع. والتقى الرئيس أردوغان بعدد من الزعماء والقادة على هامش مشاركته في القمة.
الرئيس أردوغان يلتقي عدداً من القادة خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا
الرئيس أردوغان يلتقي عدداً من القادة خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا / صورة: tccb
14 يونيو 2024

وتبادل الرئيس التركي خلال القمة الأحاديث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتعليقاً على مشاركته في القمة، قال الرئيس التركي في منشور عبر منصة إكس: "آمل أن تكون قمة قادة مجموعة السبع التي تعقد في إيطاليا اليوم مفيدة للإنسانية". وأضاف أردوغان "أود أن أؤكد أننا نتوقع نهجاً أكثر عدالة وشمولاً وواقعية من دول مجموعة السبع في حل المشكلات العالمية والصراعات الإقليمية".

كما شارك الرئيس أردوغان، في جلسة خاصة لمناقشة ملفات إفريقيا والبحر المتوسط والذكاء الصناعي والطاقة، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكان الرئيس التركي قد غادر العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى إيطاليا، عقيلته أمينة أردوغان، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف، تشاغاطاي قليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تشاغاطاي أوزدمير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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