وتبادل الرئيس التركي خلال القمة الأحاديث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتعليقاً على مشاركته في القمة، قال الرئيس التركي في منشور عبر منصة إكس: "آمل أن تكون قمة قادة مجموعة السبع التي تعقد في إيطاليا اليوم مفيدة للإنسانية". وأضاف أردوغان "أود أن أؤكد أننا نتوقع نهجاً أكثر عدالة وشمولاً وواقعية من دول مجموعة السبع في حل المشكلات العالمية والصراعات الإقليمية".

كما شارك الرئيس أردوغان، في جلسة خاصة لمناقشة ملفات إفريقيا والبحر المتوسط والذكاء الصناعي والطاقة، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكان الرئيس التركي قد غادر العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجها إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية للمشاركة بالقمة العالمية، ومن المرتقب أن يعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى إيطاليا، عقيلته أمينة أردوغان، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف، تشاغاطاي قليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تشاغاطاي أوزدمير.