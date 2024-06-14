سياسة
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رداً على مبادرة ماكرون بشأن لبنان.. غالانت: لن نكون طرفاً فيها
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن رفضه الانضمام إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن احتواء التصعيد على الحدود مع لبنان.
رداً على مبادرة ماكرون بشأن لبنان.. غالانت: لن نكون طرفاً فيها
غالانت يرفض مبادرة فرنسية بشأن وقف التصعيد في لبنان / صورة: Reuters
14 يونيو 2024

وقال غالانت في بيانٍ اليوم الجمعة: "فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات معادية لإسرائيل"، مؤكداً أن "إسرائيل لن تكون طرفاً في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".

وأمس الخميس أعلن ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا، أن "فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار ثلاثي على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وقال ماكرون: "أعربنا جميعاً عن قلقنا تحاه الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفاً "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنفعل الأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".

يذكر أن فرنسا اقترحت، في وقت سابق مبادرة جرى تعديلها في مايو/أيار الماضي، بطلب من بيروت التي اعتبرت أن صيغتها "تصب إلى حد بعيد في مصلحة إسرائيل".

وتتضمن الخطة، وفق تقارير إعلامية، وقف أعمال العنف من الجانبين، وانسحاب قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى حتى مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

كما تنص على أن تمنح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حرية تحرك كاملة في المنطقة، مع تعزيز دور الجيش اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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