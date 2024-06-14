ووقفت الأمم المتحدة، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توصيل المساعدات، عملها مع الرصيف بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران، الذي خلّف مئات الشهداء والجرحى.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن البرنامج "وقف مؤقتاً" توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف، معربةً عن "قلقها بشأن سلامة شعب غزة بعد ما حدث"، في ما وصفته بـ"أحد أكثر أيام الحرب دموية هناك".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري أن "رجال الإنقاذ الإسرائيليين، الذين أخرجوا جندي كوماندوز إسرائيلياً أُصيبَ بجروح قاتلة بعد الغارة، اختاروا عدم العودة من الطريق الذي أتوا به عبر الحدود البرية".

وأضاف أن "رجال الإنقاذ أسرعوا نحو الشاطئ وموقع مركز المساعدات الأمريكي على ساحل غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية بالقرب من الرصيف الذي بنَته الولايات المتحدة وساعدت على نقل الرهائن والقوات الخاصة"، وفقاً للجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

وبحسب "أسوشيتد برس"، أثار هذا الحدث أحد الشكوك الرئيسية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الإنسانية المستقلة، حول الطريق البحري الأمريكي، وهو ما إذا كان بإمكان عمال الإغاثة التعاون مع المشروع المدعوم من الجيش الأمريكي، والذي يؤمّنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلا انتهاك للمبادئ الإنسانية الأساسية للحياد والاستقلال، وبلا مخاطرة بأن يُنظر إلى عمال الإغاثة على أنهم حلفاء للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتنفي إسرائيل والولايات المتحدة استخدام أي جانب من الرصيف الأمريكي في الغارات الإسرائيلية يوم 8 يونيو/حزيران، ويقولون إن المنطقة القريبة منها استُخدمت لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم بعد ذلك.

وعلّق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التعاون مع الرصيف الذي بلغت تكلفته 230 مليون دولار، وتراكمت المساعدات على الشاطئ منذ ذلك الحين.

وصرّح رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال مؤتمر مساعدات في الأردن هذا الأسبوع، بأنه "يمكنكم أن تكون متأكدين تماماً أننا سنكون حذرين للغاية بشأن ما نقيمه وما نستنتجه".

من جهتها، قالت رئيسة العمليات في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين سوزي فان ميغن لـ"أسوشيتد برس": "سواء رأينا الرصيف المستخدم لأغراض عسكرية أم لا، فهذا أمر غير ذي صلة تقريباً"، معللةً بأن "تصوُّر الناس في غزة هو أن المساعدات الإنسانية تستغلها أطراف النزاع أداةً".

وتنتظر منظمة أوكسفام الدولية وبعض منظمات الإغاثة الأخرى إجابات من الحكومة الأمريكية لأنها مسؤولة عن الاتفاقيات مع الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية الأخرى حول كيفية عمل الرصيف وتوصيل المساعدات.

وقال سكوت بول، المدير المساعد في منظمة أوكسفام، إن الأسئلة تشمل ما إذا كانت المروحيات الإسرائيلية وقوات الأمن استخدمت الرصيف، إذ سبق أن وعدت الولايات المتحدة مجموعات الإغاثة بأنه "سيكون منطقة محظورة على الجيش الإسرائيلي".

ويُعتبر تعليق عمليات تسليم المساعدات لأسباب استخدامه لأغراض عسكرية إحدى المشكلات التي عرقلت عمل المرفأ الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في مارس/آذار حلّاً لنقل المساعدات مع إغلاق الاحتلال المعابر البرية، إذ تسببت الرياح العاتية والأمواج العاتية في إتلاف الرصيف عدّة مرات.

وأمس الخميس قال عديد من المسؤولين الأمريكيين إن الجيش الأمريكي يفكّر مؤقتاً في تفكيك الرصيف وإعادته إلى إسرائيل، وسط مخاوف من أن الأمواج العاتية قد تكسره مرة أخرى بعد أيام قليلة من استئناف عمليات توصيل المساعدات، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطّلع أن الأمم المتحدة كانت تُجري بالفعل تقييماً أوسع حول المخاطر المتعلقة بالرصيف، وبعد ما حدث السبت الماضي مع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقربه قرروا إضافة هذه المخاوف الأمنية إلى التقييم العامّ، وبمجرد الانتهاء من التقييم، ستُرسَل النتائج إلى إدارة السلامة والأمن والمنسق الإنساني لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات الإنسانية خلاله من عدمه.

وقال يوسف منير، وهو زميل بارز في المركز العربي بواشنطن، لـ"أسوشيتد برس"، إن "الفلسطينيين لديهم بالفعل شكوك عميقة بشأن الرصيف، بالنظر إلى الدور القيادي للولايات المتحدة، التي ترسل الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم إلى حليفتها إسرائيل".

وأضاف أن "الفلسطينيين الذين يعانون انعدام الثقة ويعانون في الحرب، يُطلب منهم أن يأخذوا كلام أمريكا على محمل الجدّ، وهذا أمر من الصعب قبوله".