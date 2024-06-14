سياسة
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السودان.. الجيش يعلن مقتل قائد "الدعم السريع" بدارفور
أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة، أنه قتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع، خلال معركة في الفاشر.
السودان.. الجيش يعلن مقتل قائد "الدعم السريع" بدارفور
الجيش السوداني يقول إنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع / صورة: وسائل التواصل
14 يونيو 2024

ولعب جبريل دوراً حاسماً في عمليات الدعم السريع بدارفور، حيث تمكنت قواته من السيطرة على كامل ولاية وسط دارفور وإبعاد الجيش عن قيادة الفرقة 21 مشاة منذ عدة أشهر.

كما عُرف بعلاقات مميزة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إذ عملا معاً بقوات حرس الحدود في دارفور قبل تشكيل الدعم السريع، كما يُعَدّ إحدى أذرع قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بما له من صلة قرابة.

وبعد نشوب الحرب بين الجيش والدعم السريع سعى يعقوب للتوسط بين حميدتي والبرهان بلا نتيجة، وكان جبريل خاضعاً لعقوبات أمريكية، وجمدت وزارة الخزانة أي أصول له في الولايات المتحدة وجرّمَت المعاملات معه.

والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وظلّت بمنأىً عن القتال نسبياً منذ فترة طويلة، لكن في 10 مايو/أيار اندلع فيها قتال عنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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