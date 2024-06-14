ولعب جبريل دوراً حاسماً في عمليات الدعم السريع بدارفور، حيث تمكنت قواته من السيطرة على كامل ولاية وسط دارفور وإبعاد الجيش عن قيادة الفرقة 21 مشاة منذ عدة أشهر.

كما عُرف بعلاقات مميزة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إذ عملا معاً بقوات حرس الحدود في دارفور قبل تشكيل الدعم السريع، كما يُعَدّ إحدى أذرع قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بما له من صلة قرابة.

وبعد نشوب الحرب بين الجيش والدعم السريع سعى يعقوب للتوسط بين حميدتي والبرهان بلا نتيجة، وكان جبريل خاضعاً لعقوبات أمريكية، وجمدت وزارة الخزانة أي أصول له في الولايات المتحدة وجرّمَت المعاملات معه.

والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وظلّت بمنأىً عن القتال نسبياً منذ فترة طويلة، لكن في 10 مايو/أيار اندلع فيها قتال عنيف.