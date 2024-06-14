وقالت المجموعة في البيان الختامي للقمة اليوم: "نحن متفقون على أن من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بالكامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفاعلية".

وصدّق الكنيست مطلع الشهر الجاري بقراءة تمهيدية، على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا، في إطار حملة إسرائيلية لتفكيك المنظمة وتصفية قضية اللاجئين، وفق جهات فلسطينية ودولية.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي،. وتنفي الأونروا صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

وتزداد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظلّ تَواصُل الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وخلّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.