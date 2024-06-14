وأكد قادة وخبراء البحرية الأمريكية أن عديداً من السفن تتعرض لنيران الحوثيين، في حين لا يتمكن البحارة في بعض الأحيان من التحرك بعيداً عن النيران، مشيرين إلى مدمرات الصواريخ الموجهة هناك منذ سبعة أشهر للحؤول دون ذلك.

ويقول بريان كلارك، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية وزميل كبير في معهد هدسون: "نحن على وشك أن يتمكن الحوثيون من شن هجمات لا تستطيع الولايات المتحدة مواجهتها" مشيراً إلى أنه إذا تُرك الأمر يتفاقم "فسيصبح الحوثيون قوة أكثر قدرة وكفاءة وخبرة”.

ويضيف كلارك فيما يبدو أن "أيزنهاور" تبقى إلى حد كبير على مسافة، فإن المدمرات مثل "لابون" تقضي ستة أيام من أصل سبعة أيام بالقرب من اليمن أو خارجه.

وقال الأدميرال مارك ميجيز، قائد البحرية لمجموعة حاملة الطائرات الثانية، التي تضم أيزنهاور والسفن الداعمة، إن البحرية أسقطت طائرة بلا طيار تحمل قنابل تحت الماء أطلقها الحوثيون.

وأضاف ميجويز: "لدينا حالياً ثقة عالية جداً في أن إيران لا تقدم الدعم المالي فحسب، بل تقدم الدعم الاستخباراتي". "نحن نعلم حقيقة أن الحوثيين تلقوا أيضًا تدريبات لاستهداف الشحن البحري واستهداف السفن الحربية الأمريكية".

وأمس الخميس، أكدت جماعة الحوثي، استهدافها 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023